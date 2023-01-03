三跑工程工頭去工人索非法回佣　索賄受賄罪成囚半年

被告因索取及收受非法利益，被廉政公署起訴。

廉政公署早前經調查後，先後落案起訴17名香港國際機場第三跑道項目（「三跑」項目）分判商時任員工就建築工人聘任事宜貪污。其中1名前「工頭」向2名水喉工索取及收受非法回佣共約6,300港元，以協助對方獲分判商聘用，早前被裁定7項代理人收受利益及1項代理人索取利益罪名成立，今日（3日）在西九龍裁判法院被判入獄6個月。

本案被告朱冠輝（50歲）為德鑄工程有限公司（德鑄）前「工頭」。裁判官曾慶東今天判刑時表示，法庭非常重視香港花了多年建立的廉潔聲譽，除判被告入獄外，亦頒令被告須向其時任僱主歸還相等於涉案非法回佣的金額，即約6,300港元。

案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告獲德鑄僱用為該項目工地一組水喉工的「工頭」。被告於2020年9月至12月期間，向其小組內2名水喉工索取及接受非法回佣共約6,300港元，以協助他們獲德鑄聘用及繼續受僱。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，根據律政司的法律意見於2022年5月落案起訴被告。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供非法回佣以換取受僱，應立即向廉署舉報。

案件編號：WKCC 1457/2022