料過去一周日增8萬人染疫　港大指仍待進一步監察

中港兩地料最快下周日(8日)首階段通關，香港大學生物醫學學院教授金冬雁昨日(2日)在一個電台節目稱，根據港大的每日感染時點患病率數據，推斷本港每日有15萬至20萬人確診和待康復，故本港能承受與內地免檢疫通關的風險。港大醫學院今日(3日)則表示，其監察計劃過去一周錄得的時點患病率介乎於2%至6%之間，即每天新增個案數字應介乎2.67萬至8萬宗。惟由於近日估計區間大、即估算不確定性較大，因此往後疫情走向仍需進一步監察。

港大醫學院去年3月1日起推行「2019冠狀病毒病——眾志成城疫情監察計劃」，將來自全港18區的1萬名參加者分成7個隊列，參加者不論有否病徵皆需要定時進行快速測試，計劃會利用該即時數據評估和監察本港新型肺炎傳播情況。院方會根據參與者提供的檢測結果每天計算。而即時時點患病率，反映在特定日期內正感染新冠肺炎人口比例，由於近日本港疫情嚴峻，港大醫學院檢視過去一周監察計劃錄得的數據後發現，其時點患病率介乎於2%至6%之間。

以現時Omicron變異病毒株引致的新冠肺炎感染患者抗原測試，一般連續7天帶有病毒以及快速測試的平均靈敏度為75%推算，2%至6%之時點患病率反映社區每天的新增個案數字應介乎2.67萬至8萬之間；港大醫學院稱，最近2天監測數據顯示疫情似有回落趨勢，然而較大的置信區間亦表示該估算的不確定性較大，往後疫情走向仍需進一步監察。