的士收費去年加幅縮半　團體冀紅的加價約13%

新冠疫情嚴重影響本港經濟，的士業界亦苦不堪言。有的士業團體今日(3日)表示，的士車主收入較2018年低，且車資自2017年起已5年「零增加」，加上反修例風波及新冠疫情嚴重期間，車主為挽留司機，大幅度減租，並給司機津貼，縱使去年7月車費終於加價，幅度卻縮減一半，而現時的士租金尚未回復至2018年初水平。有見及此，該團體希望申請市區的士(紅的)加價13.22%。

市區的士團體聯盟補充，過去幾年的保險費已增加50%至100%不等，部分甚至被拒保。團體又指，墊底費同樣增加25%至150%，新車車價則較2018年上升接近50%，維修保養費亦增加了不少。團體舉例，驗缸費用都要7,000多港元，停車場費用及銀行借貸利息更不斷增加。

團體續指，樣樣成本都有增加，但的士收費自2017年後，整整5年卻沒有加價，而去年7月17日的加價更被大幅削減一半，有關的增幅比5年前只有12.5%，大幅落後於通脹，直言司機收入根本追不上物價通脹及石油氣費用的升幅。此外，團體表示，從元旦(1月1日)起，港府已不再向的士司機發放燃油津貼，導致每更平均增加了約50多港元石油氣費用。團體建議，市區的士以每旗7.6公里計算，希望每程原本車資80.2港元調升至90.8港元，升幅只是13.22%，以收窄司機收入與各項指數的差距。