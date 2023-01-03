政Whats噏：總結1年議會生涯　邱達根有乜得失？

新1屆立法會議員喺舊年1月3日宣誓，1年過去，議會「新丁」有乜感受呢？當然係忙到甩碌喇！科技創新界議員邱達根(Duncan)都做咗個總結，話「有得有失」。

Duncan今日(3日)凌晨喺社交平台貼文，講下呢1年議會生涯嘅感受。得嘅係乜嘢？佢話慶幸見到政府政策有更多關於科技發展嘅章節同支援，相信依家做緊嘅嘢會對香港長遠發展有一定幫助，而未來3年任期會繼續同其他議員同事通力合作 。

至於失嘅就係陪家人。Duncan話直到舊年年尾聖誕同新年假期，先發覺原來過去1年陪伴家人嘅時間係咁多年嚟最少嘅，返屋企食晚飯變成稀客，同阿仔做功課次數，兩隻手數得晒，好似對仔女唔公平。

直至2022年最後兩個禮拜，佢話由細支持到大嘅阿根廷終於再奪世界盃冠軍，終於有時間同屋企人一齊共度假期，發現喺出門旅遊之外，其實簡簡單單去釣吓魚、睇吓呀仔踢波、陪小朋友做功課已經係好值得大家珍惜嘅美好時光。

Duncan仲翻舊帳，話為咗健康喺去年年初定下目標，盡量喺公餘時間去跑步，設定一年600km，即係每個月跑50km嘅目標，上半年疫情下反而能夠達標，到咗下半年就因為各種社會活動重啟，最後到年底竟然連500km都唔到，佢希望新嘅1年可以喺議會工作、陪伴家人、個人時間上都有更好平衡。