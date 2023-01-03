走私94萬元防疫物資　涉感冒藥及連花清瘟等　五跨境司機被捕

近日內地及港澳地區均出現藥物搶購潮，止痛退燒藥被一掃而空，而與防疫相關的藥物或物資同樣受牽連。香港海關於上周二(2022年12月27日)至前日(1月1日)元旦期間展開特別行動，於深圳灣、文錦渡及落馬洲管制站，共偵破5宗涉嫌利用跨境貨車進行走私藥物和防疫物資的案件，行動中檢獲走私貨品逾3,900件，估計市值約94萬港元，並拘捕5名懷疑涉案的男司機，年齡介乎38歲至59歲。

走私貨品包括傷風感冒藥、連花清瘟膠囊、藥劑製品、快測包、退熱貼和探熱器等。海關人員截獲5輛跨境貨車，包括4輛出境及1輛入境貨車，分別報稱空載、載有快件貨物或文件和電子零件，而有關受管制物品並無相關進出口許可證。檢獲的懷疑走私貨物被收藏於司機駕駛室內和貨櫃深處，相信藉此逃避海關檢查。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。而根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁2年。