將軍澳醫院人工智能冷氣　節省60萬元電費

為推動香港邁向碳中和，醫院管理局與大學及機電工程署合作，推出試行計劃，實行人工智能空調製冷機組，以減低耗電量、節約能源及節省電費，同時為病人提供最舒適的環境及溫度。醫管局高級行政經理(工程)源栢樑表示，計劃使用了人工智能技術進行大數據分析，對比過往不同時段的冷負荷，選擇最節能的運行模式，滿足人流及溫度需求。由於現有系統容易出現延遲的問題，新系統則會實時採集數據自我學習，選取效率最高，用電最低的運作模式。

將軍澳醫院高級院務經理(設施管理)陳劍威透露，過往經常有病人表示感到院內冷氣忽大忽小，需要同事致電機電工程署控制室個別人手調節氣溫。新系統涉及安裝大學研發的人工智能軟件，只需新增一台電腦，無增設額外設施及人手，更可減輕醫院處理溫度投訴問題的人手。

將軍澳醫院主座於去年9月起使用人工智能空調製冷機組，至今約1年3個月，發現共節省46.8萬度電，即製冷氣耗電量減少6%，節省約60萬元電費，而計劃成本共花費數十萬元，包括設計電腦程式及安裝量度設施等共費用。源栢樑稱正研究陸續將計劃推展至其他醫院，預期會先在每一個聯網設立試點，要先收集1年數據，耗時1年半至2年，惟系統有局限之處，未必能應用至所有醫院。