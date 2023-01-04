皇后山增設九巴優惠站　八達通拍卡可省$1

九巴表示，由本月8日起，粉嶺皇后山總站將增設「九巴優惠站」。連同現時山麗苑的優惠站，「九巴優惠站」計劃覆蓋整個皇后山網絡，以更優惠票價讓居民享用九巴服務。乘客只須以「先拍後搭」的方式，以成人或學生八達通拍卡，然後在乘搭九巴時，享有$1的車費優惠。

除了九巴優惠站，多條皇后山專線亦設有轉乘優惠，包括路線78A及78B線的乘客可於粉嶺站轉車站，轉乘27條九巴路線前往外區。278A線則方便乘客於粉嶺公路轉車站，轉乘九巴多條路線前往油尖旺、東九龍及香港島；或於城門隧道轉車站轉乘九巴路線前往美孚、葵涌、青衣等地。

此外，九巴亦與港鐵設轉乘優惠，乘客以八達通乘搭路線78A [皇后山 – 粉嶺站（循環線）]，於90分鐘內在粉嶺港鐵站入閘，或在粉嶺站出閘後的90分鐘內，轉乘78A線，可享每程$1的轉乘優惠。換言之，皇后山或山麗苑出發的乘客先到「九巴優惠站」拍卡，以同一張八達通乘搭路線78A後，可享$1乘車優惠，然後在粉嶺港鐵站入閘，享有港鐵$1轉乘優惠，回程時在粉嶺港鐵站出閘並轉乘路線78A往皇后山，再設$1轉乘優惠，即來回兩程車資合共節省$3。