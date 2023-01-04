專注力不足或過度活躍症者眾　港安醫院助病童盡早求診

目前約有3000至4000個專注力不足或過度活躍症個案轉介至醫院管理局排期，公院求診時間至少輪候15至24個月。有見及此，港安醫院慈善基金(司徒拔道)推出計劃，針對已在醫管局排期逾半年，或有經濟需要的家庭，協助病童盡早求診，避免錯失黃金治療機會。

衞生署資料顯示，本港每100名兒童中，便有6名患有專注力不足或過度活躍症(ADHD)，80%患者病徵會持續至青少年期，65%更會持續至成年，加上另有調查發現，有40%患者因公立醫院輪候時間過長而錯失黃金治療期。計劃項目總監梁瑋莉表示，患者將由3至4名具豐富經驗的醫生主診，包括提供全面評估、藥物及非藥物治療，合資格參加者每次只需繳付約350元診金及藥費，名額總數100個，將以先到先得形式分配。

兒科專科醫生張蔚賢引述數據稱，約有40%患者因錯過治療黃金期而出現「對抗性行為」，另有50%患者家長更會出現焦慮、抑鬱情況。陳女士(化名)與其兒子便是例子之一，她稱大約在小朋友一年級的時間才察覺異常，譬如會出現情緒失控，甚或打人的行為，故在他的6至9歲期間需不斷到不同醫院求診，不過最後仍未能確診。陳女士形容過程辛苦：「試過打佢、氹佢、對住佢喊都係冇用，冇方法解決，曾經灰到覺得唔係你死就我亡！」她感恩有此計劃，在上月接受治療後，彼此關係及信任度有明顯改善，會主動「傾心事」，至於打人情況亦有所減少。