確診日日破萬早適應　專家：通關毋須過慮

對於本港即將與內地通關引起社會熱議，擔心本港疫情再有大爆發。香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文坦言，擔心內地疫情將會在農曆新年期間達至高峰期，或會有更多感染個案流入香港。不過，由於本港每日也有逾萬宗確診個案，他呼籲市民毋須太擔心，只要本地及海外的流行病毒株差不多，相信本地風險不大。

潘烈文表示，農曆新年期間，通常屬內地民眾回鄉、增加大量人員在不同城市流動的時期，故有機會廣泛散播病毒，他亦擔心內地的疫情極有可能在農曆新年期間達至高峰。內地近日開始對外公布有關變種病毒株的數據，以數據來看，暫未有發現異樣，而在內地正流行的BF.7及BA.5.2病毒，香港及海外亦同樣有個案，惟外界暫未能掌握內地現時的個案比例、確切的感染宗數和加強劑疫苗的接種率等數據。

至於內地和香港通關在即，市民擔心或會導致本港疫情再次大爆發，潘承認通關後，有機會有更多感染個案流入本港，惟目前本地確診每日也有逾萬宗，若病毒株與香港和海外流行差不多，則市民毋須過分憂慮。潘認為，目前着眼點應是採取更好措施，控制本地疫情和傳播，香港漸漸開始與病毒共存，需有限度控制放寬，以便恢復正常生活。