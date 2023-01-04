東方日報A1：通關方案曝光　落馬洲率先開放

中港爭取下周日恢復免檢疫通關，但通關配額及口岸等細節仍然欠奉，市民無所適從，設通關配額亦難應付需求。據悉，港府最快今日公布通關安排；有運輸業界指，通關初期「北上南下」每日各設最多5萬個配額，部分鐵路口岸及直通巴陸路口岸均會重開，包括東鐵綫落馬洲支綫口岸及文錦渡口岸，港府亦傾向重開廣深港高鐵部分路線，但仍待中央拍板決定；而羅湖口岸則維持關閉。議員批評通關若不重開高鐵，僅開放落馬洲支綫一個鐵路過境口岸，難以應付龐大的出行需求，亦擔心已轉用較少車卡列車的東鐵綫會不勝負荷。

新冠疫情持續3年，本港除機場有直航航班往來內地外，僅有兩個陸路口岸維持運作，其中港珠澳大橋口岸於過去3日錄得約5,000人次出入境；深圳灣每日則錄得逾3,000人次。中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝表示，中港兩地同意通關初期重開東鐵綫落馬洲支綫管制站，以及文錦渡口岸，而南下及北上的每日名額各有3萬至5萬個，實際數量仍視乎兩地疫情變化再決定，當中深圳灣口岸會佔一萬個名額，業界已安排直通巴士驗車，相信屆時有超過100輛巴士投入服務，運力足以應付需求。至於羅湖管制站及其他邊境口岸，則需視乎通關首星期情況再作考慮。

另外，據悉港府傾向通關初期重開廣深港高鐵香港段部分路線，政界亦曾流傳首階段高鐵只提供短途列車前往深圳、廣州。不過，重開高鐵仍需中央拍板，而港鐵昨日未有如期安排高鐵試車，但香港西九龍站內售票櫃位有職員當值，車務資訊板亦顯示出班次等資訊。昨有市民專程到車站「撲飛」，但最終失望而回。

議員田北辰指，高鐵是通關初期十分重要的跨境交通工具，每班次可接載數百人北上南下，方便快捷之餘，實名制車票更可免除配額問題。他批評，高鐵耗資數百億元興建，疫情期間已停駛近3年，假若通關初期未能恢復營運，豈非「得物無所用」，斥「係咪要每個市民坐3個鐘巴士上廣州？」他敦促高鐵必須在下周日通關首日復運，並盡早開賣車票。

議員陳恒鑌指，目前內地疫情反覆，通關初期港人未必「一窩蜂」北上，相信初期每日人流若為過往10%，即約4萬人。他又認為短時間內要審批及抽籤是廢時失事，期望當局盡早交代配額詳情。至於東鐵綫過海段去年5月通車後，全線列車由12卡轉為9卡車，他擔憂中港通關陸續恢復正常後，載客量將面臨很大壓力，促港鐵盡早加大東鐵綫運力。

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