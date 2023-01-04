表揚工程界傑出貢獻　中大3位教授獲院士榮銜

香港中文大學工程學院三名教授，獲工程學國際權威組織電機及電子工程師學會（IEEE）頒授2023年度院士榮銜，包括機械與自動化工程學系張立教授、系統工程與工程管理學系蘇文藻教授、以及計算機科學與工程學系楊鳳如教授。他們分別於「用於轉化生物醫學的微型與納米機械人群和平台」、「信號處理和通信的優化」及「VLSI（超大型積體電路）物理設計中的電子設計自動化」的研究作出重大貢獻。現時，中大工程學院有41名教授為IEEE院士。

張立教授是中大機械與自動化工程學系教授及中大醫學院外科學系禮任教授，同時任中國科學院深圳先進技術研究院(SIAT)－中大機器人與智慧系統聯合實驗室港方主任。他的主要研究領域包括微納機械人及其生物醫學應用，曾與中大醫學院合作研發配備內窺鏡輔助磁力導航系統的「生物合成軟體微型機械人」，用於治療迂迴曲折管道內的疾病。他的團隊最近亦成功開發「磁控螺旋微機械人」系統，以螺旋形微型機械人結合磁控遙距驅動及內窺鏡遞送和觀察，清除中耳導管的菌膜。他在蘇黎世聯邦理工學院的研究工作於2012年被健力士世界紀錄收錄為「最先進的醫療微型機器人」。

至於蘇文藻教授的主要研究為最優化理論及其在科學和工程領域上的應用，最近的重點研究是最優化理論與演算法設計的相互作用，涵蓋計算幾何、機器學習、信號處理及算法博弈論等。蘇教授對信號處理和通信中稱為「半定鬆弛」的核心優化技術的理論和應用作出了重要貢獻，既可應用於為重要問題得出可高效計算和有效的解決方案，亦可透過附設的理論分析嚴格解釋半定鬆弛方法的良好性能，還提供了工程學上關鍵的見解。

楊鳳如教授則是電子設計自動化（EDA）領域的專家。該領域應用計算機科學中的各種優化技術來增強計算機芯片和系統的設計。她的主要研究包括物理設計、組合優化、VLSI電路電腦輔助設計（CAD）、演算法和人工智能。楊教授的研究團隊開發了用於電路布局、布線和AI芯片設計的開源學術物理設計工具，並在著名的EDA競賽和挑戰賽中贏得了多次冠軍和其他獎項。