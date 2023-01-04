市面撲熱息痛缺貨　港人瘋搶自保　議員：欠缺信心甚於缺藥

本港社區近日掀起搶購退燒止痛藥熱潮，不少港人會替內地親友購買藥物。醫療衞生界議員林哲玄今早(4日)在電台節目指出，曾向家庭醫生了解，診所不缺止痛退燒藥，惟只是市民難以在市面買到藥物，形容現時缺乏的不是藥物而是信心。

他又提到，政府早前表示醫管局有足夠撲熱息痛藥物存量，並考慮向基層及缺藥居民派藥，林哲玄表示不反對送藥，但首先要考慮是否確實有此需要，加上派發後亦要教市民服用方法，例如成人與兒童劑量不同，要避免過量服食造成的嚴重影響。即使有人獲派藥物，亦可選擇自行備用抑或轉送內地親友，憂慮有服藥需要時又出現短缺情況。另外，現時醫管局遙距診症需等5、6天，新冠患者即使獲派新冠口服藥亦過了最佳服用時間，他希望當局可加強與家庭醫生合作，讓患者及早治療。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，本港藥物供應仍然正常，市民毋須囤積藥物。家中儲備5天分量的藥物已經足夠，不含撲熱息痛的藥物，不能治療頭痛和發燒，他建議市民不要購買散裝藥物，若服藥5天仍未痊愈就應該求醫，若市民有需要應向藥劑師查詢，以確保安全。他又透露，醫管局已向本地生產商購買撲熱息痛藥物，診所和醫管局門診有一定存量，本月中會有新一批藥物供應。

港九藥房總商會副理事長張德榮亦指出，近期多了市民買藥，加上聖誕新年假期令運輸延誤，市售止痛、止咳、止瀉及退燒藥都出現短缺。本地生產的撲熱息痛藥物，一至兩周內會有較多貨源。至於供應會否回復正常，他指仍要再觀察兩天，惟若要應付寄藥物回內地的需求，或要一段時間才會有充裕供應。他亦提醒市民切勿購買水貨藥物，若購入散裝藥物，可查看藥物原包裝，確保藥物已在港註冊。