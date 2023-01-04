認非禮及虐兒等15罪　裝修工判囚7年　官斥將女兒當洩慾工具

四旬裝修工自2014年起的5年間，接連侵犯當時只有6至11歲的親生女兒，包括強迫女兒為他手淫及口交、摸她胸及舔她的外陰等。女兒事後患抑鬱症，又揚言想切去被告的陰莖。涉案裝修工被捕後，坦承因與妻子性生活不理想而犯案。他早前承認15項控罪，包括2項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、10項非禮罪、1項企圖非禮及2項虐兒罪，今（4日）在高院被判入獄7年。法官邱智立批評被告行為自私如禽獸，令人髮指，被告不但沒有履行父親的責任，更濫用女兒信任，將女兒當成發洩性慾的工具，徹底摧毀女兒的童年。

代號HZ的被告現年48歲，於內地出生。控罪案發時間橫跨2014年8月1日至2019年1月31日，全於被告在大角咀及肇慶市的家中發生，被告現已與Ｘ的母親離婚。案情指，Ｘ於2007年出生，上有一個兄長，於2014年與母親來港。被告翌年來港照顧Ｘ，Ｘ兄長則留在內地。法官引述報告指，自小學開始X已有自殺念頭，並因而對男性失去信任，睡眠亦受影響，她更出現抑鬱、焦慮及創傷後壓力症症狀。法官指，無法想像年幼的X事發時的恐懼及無助，形容被告嚴重違反誠信，以監禁3至5年作為15罪的量刑起點，因他認罪及考慮量刑整體性，總刑期調整為7年。

案情顯示，在控罪期間，被告多次趁家中只有Ｘ在家時犯案，包括抓住Ｘ的手為自己手淫；將陽具放在Ｘ的大腿內側間抽插，令Ｘ感痛楚，Ｘ憶述事件時更稱當時想切掉被告的陽具。此外，被告又以陽具觸碰Ｘ的腰及臀部；舔Ｘ的陰部及大腿；要Ｘ替他口交；及摸Ｘ的胸部和私處。2019年1月，Ｘ終向母親遭被告侵犯，母親之後要求被告搬走。至2021年9月Ｘ表示想自殺。事件終由警方跟進。女兒向警方稱，自3歲起已遭父親性侵，次數共逾100次。同年10月被告被捕，警誡下承認與Ｘ「大家無着衫親密，但我無插入去」。

案件編號：HCCC 170/2022