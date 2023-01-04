團體今提交新方案　市區的士起錶加5蚊　業界盼提高收入吸新血

的士業今向政府提交新加價方案，建議的士起錶價加4.5至5元。

去年7月起加價的的士業界早前再提出新申請加價，有關團體今早(4日)到西九龍政府合署遞交申請加價信。新界的士團體代表袁揚威說，雖然去年7月全港的士獲准加價，但加幅仍難追上保險費、墊底費等成本持續上漲，加上受疫情影響，邊境口岸仍未全面開放，過境旅客及市民外出減少，令業界經營愈見困難，的士司機收入下降，較其他陸路運輸司機薪酬落後，希望加價能提高司機收入，提高薪酬競爭力，挽留現有司機，吸引更多新人入行。

市區的士團體聯盟代表黃保強指，的士司機是自僱人士，沒有任何福利，收入比其他陸路運輸業的司機低近3成。而今年起政府已無提供燃油津貼，每更石油氣費平均多約50港元。

團體建議，建議市區的士落旗加5港元，加至32港元，新界的士落旗加4.5港元，加至28港元，及後每次跳錶劃一加2毫。另有的士團體去年提出申請加價，建議市區的士起錶加6港元，擬分兩年實施，即每年加3港元，以為免市民感到「獅子開大口」。的士對上一次申請加價是2018年9月，落旗收費原本建議加6至7港元，當局最終批准但加幅減半，去年7月17日起劃一加3港元。