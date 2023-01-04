去年殮房增1.4萬遺體　較前年多4000具　料儲存量新春達高峰

截至前日(2日)第5波新冠疫情期間共錄得11,805宗死亡個案，單日死亡個案更連續2日破近日新高，遺體儲存設施需求上升。衞生署新界(沙田)法醫學大樓近日正式落成啟用，遺體儲存容量達830具。衞生署法醫科主任顧問醫生潘偉明今日(4日)表示，上年全年約1.4萬具遺體，較前年增4千具，而且因應疫情及冬季流感影響，近月遺體數目持續增加並維持在高位水平，預計遺體儲存量將在農曆新年達至高峰。

潘偉明指，今年1月初對比去年12月初，全港殮房增加了約300具遺體，而去年共約1.4萬具遺體，較前年增4千具，當中尤其以去年2至3月期間的升幅為高，每日甚至要接收逾百具遺體。他續道，近月遺體數目持續增加，每日需接收約50具遺體，擔心日後會再上升。

衞生署新界(沙田)法醫學大樓為重置後的富山公眾殮房，其遺體儲存容量達830具，較原富山公眾殮房多近4倍。潘表示，新法醫大樓連同舊九龍公眾殮房等的儲存量，合共可提供約2,200具遺體的儲存空間，其中新法醫大樓正儲存約400具遺體。他又指，若未來再有突發情況致遺體量大增，衞生署將重啟舊九龍公眾殮房，並加入流動冷藏裝置、冷凍貨櫃、雙層手推車、原富山公眾殮房等，合共最多可提供約5,000多具遺體儲存空間。

潘解釋，一般由遺體接收到發放需約20多日時間，雖然接收及解剖等過程僅需2至3日時間，惟因家人需時申請火化，大多需排期約1至2周，故現時遺體逗留時間亦在持續上升中，但認為上升的幅度及時間非極嚴重。另外，他指，法醫需求同樣上升，目前全港有16名法醫，另有3名空缺。