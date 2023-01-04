黃大仙的士奪命車禍　男乘客下班返家途中飛來橫禍

黃大仙於今日(4日)凌晨發生致命車禍，一輛載客的士在竹園道撼撞路邊死車，男乘客金子偉(47歲)不幸身亡。據悉，金生前在尖沙咀一日式餐廳任職經理，與家人同住黃大仙翠竹花園，他下班後乘搭的士回家時飛來橫禍死亡。

金的胞兄表示，他有4兄弟姊妹，金排行最小，他因工作關係較夜下班，很多時會乘搭的士回家，豈料今晨返家途中遇上車禍。胞兄又指，金頭部重傷兼脾臟大出血，送院後需即時做手術。醫生做完第二次手術後，即指他「一直昏迷，未醒過」，情況不樂觀，最後亦傷重不治。

金與前妻育有一名已成年的兒子，雖然離婚多年，但仍與妻兒保持良好關係，不時與前妻及兒子相約食飯，金亦要供養年老父母。胞兄坦言，家人心情極混亂，至今仍接受不到事實，並指八旬母親非常傷心，更悲痛自語，「返工仲好哋哋，之後就無返嚟啦。」

另外，胞兄透露自己曾駕駛的士「搵食」，疫情期間不時接弟弟返家食飯，直至疫情放寬後就不再接。他質疑肇士的哥，「點解咁大架車都睇唔到，條路又唔係崎嶇，咁都可以撞埋去。」胞兄今早已將死訊告知金的公司，其同事都有作出慰問。