涉2019年理大暴動　3男認罪還押另4人下周開審

2019年11月有大批示威者進駐香港理工大學，並與警方發生激烈衝突。其後警方包圍理大，有不少示威者企圖突圍逃離但失敗，不少示威者被捕，事後分別被落案起訴。其中一宗涉及8名人士的案件，當中1人已認罪及判刑，另外7人本於區域法院接受審訊，惟再有3人在開審前認罪，法官今天（4日）聽罷求情後，決定將3人收押2星期，至1月18日判刑。餘下4人的案件則押後至下周一（9日）開審。

被告依次是梁子揚（26歲）、鍾泯浚（30歲）、郭志帆（24歲）、許寧軒（22歲）、馬嘉惠（27歲）、嚴家朗（28歲）及張達榮（20歲），同被控暴動等罪。現在梁子揚、許寧軒及張達榮認罪，其餘4人中有2人感染新冠病毒須隔離，故4人的案件押後至下周才開審。梁子揚、許寧軒及張達榮承認於2019年11月18日，在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動；另梁子揚再承認管有適合作非法用途的工具，指他管有1把扳手。他們本另有1項針對在理大內的暴動罪，則獲存檔法庭。法官先替張達榮索閱教導所報告才量刑。案中本尚有1名女被告李嘉希（20歲），但她早前已承認2項暴動罪，被判入教導所。

3人承認的案情指，2019年11月11日至28日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內設施。示威者亦從連接理大的天橋向下投擲物品，又有身穿裝備的示威者，使用汽油彈、弓箭等，與警方對峙，期間有裝甲車着火焚燒。包括認罪3名被告在內的17名人士，期間企圖在暢運道一帶逃離理大，並曾與警方對峙，並在進入科學館後被捕。梁當時管有1把扳手，3人並分別被拍到手持噴壺、棍及樽裝物品，及佩戴防毒面具等，爬過科學館停車場石壆，從後門進入科學館。

案件編號：DCCC 190､193､194､196､198､200､201/2021, DCCC 632/2022