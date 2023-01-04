涉多次侵犯女兒奪初夜　法醫證處女膜完好　六旬父否認強姦等罪

六旬漢被指於2年多前於約一個月間，2度在家中強姦當時在美國就學因避疫回港的19歲女兒，另外亦曾對女兒上下其手非禮她。該父親亦被指曾以不給零用錢及把她送回美國疫區為由逼女兒就範。女兒約半年後終把事件告知母親最終報警求助。該名父親今（4日）於高院否認2項強姦及1項非禮罪，事主出庭作供時表明不想稱呼被告為「爸爸」，又稱就被性侵一事覺得「好屈辱」及「好核突羞恥」。不過辯方盤問事主時揭發她亦曾投訴在美國2年間多次遭叔父非禮，及在本案發生前2個月在上海被父親2度強姦，奪去「初夜」，卻從沒有向家人談及事件且仍回港與父親同住，質疑所有性侵事件均無發生，但事主則否認「作故仔」。

案發時60歲的被告被控於2020年3月18日至31日及同年4月某日在香港強姦女兒X，另於同年4月某日在香港非禮X。於2000年尾出生的X稱，她自2017年起赴美讀書，2019年底曾短暫回港且曾於翌年1月與父親去過上海，及後返美繼續就讀大學一年級且於同年3月18日因美國疫情嚴重而回港一直逗留至今。除父母外她亦有一名弟弟，案發時一家四口同住，一家人關係普通，有時會有拗撬。案發前與父親關係一般，但由父親給她零用錢，她與母親關係較好。

X稱2020年3月尾某日，她在房間用手機時，被告突然入她房間並推她落床，且脫光她衣服強姦她。X稱曾嘗試反抗但不成功，被告更威脅稱不給她零用錢我，且會「抌」她返美國。X 指最終屈服於被告但非完全就範，整個強姦過程約7至10分鐘，被告更在她體內射精並叫X去洗澡。之後到4月，被告又再進她房間以同樣手法威脅她就範並強姦她。同月另一日，被告又再進入她房間並推她落床，但該次被告只是撫摸她的大腿、胸部及私處便離開。

X指被性侵後「覺得自己好污糟」，且感到「好屈辱、好難受及好想嘔」等並覺得「好核突」。不過X一直沒有把事件告之他人，因認為是「一件核突嘅事，且曾經是親人...係亂倫咁嘅事」，且感羞恥而難以啟齒，又形容事件既荒唐又匪夷所思，加上當時母親有眼疾須做手術，怕影響她而沒有說。但X開始無視被告，曾趁被告不在家時換去房間門鎖。直至同年11月底母親察覺X有異樣，經多次詢問後X終把事件發批說出。直至12月11日X終找社工求助及報警，她解釋因需時部署及要避開自己的生日才於當日報警。據控辯雙方同意案情指，X事後接受法醫檢驗證實處女膜完好並無損傷。

案件編號：HCCC 8/2022