曾志健與3人涉潛逃　將與協助者轉介區院受審

2019年反修例風波中，在荃灣遭警察開槍擊中左胸的學生曾志健，與另外3名涉反修例案並棄保潛逃的青少年，去年7月中在西貢北潭涌疑擬乘快艇潛逃離港時被截獲。1名倉庫管理員另疑向4人提供窩藏地點協助潛逃計劃。5人被控作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，今天（4日）分2案在西九龍裁判法院再提訊。5名被告暫毋須答辯，2宗案件將會合併，並轉介至區域法院審理。裁判官把案押後至2月1日再訊，以便處理轉介及合併程序，期間5人續還押。

首案涉及4名被告，他們依次為馮清華（24歲）、曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）及黃竣賢（16歲），4人均報稱無業。次案被告是葉豪（34歲、倉庫管理員）。控罪指5人於2020年10月某日至2022年7月13日期間，在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即提供協助給首案4名被告，而目的為逃避法庭聆訊及逃離香港司法管轄區，以阻礙對香港警務處的調查，或因該調查而可能引起的刑事訴訟。

案件編號：WKCC 2435,4101/2022