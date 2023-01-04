政Whats噏：離島長命斜村民喊苦　葉劉為乜由嬲變驚？

早前都講過，大嶼山窩田村出入必經之路係一條喺銀礦洞旁嘅「長命斜」，村民叫苦連天，嗌咗十幾年叫政府改善，但最後係不了了之，身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀嬲爆，但相隔唔夠兩個禮拜，佢由嬲變咗驚喎。點解咁大變化？咪又係政府之過。

話說窩田村村民要求政府改善出入之路，但政府未見積極，土木工程拓展處最後一封回覆村長嘅信，已經係5年前嘅事，覆信嘅內容都係話有難度，喺上個月下旬收到村長嘅投訴，葉劉鬧爆部門不負責任，揚言會係立法會發展事務委員會跟進呢件事。

相隔唔夠兩個禮拜，葉劉尋日(3日)應村長嘅邀請，去視察呢條長命斜。唔知係咪發嬲有效果，同行嘅仲有土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長胡國源、副處長卓巧坤，同埋其工程師韓展威。嘩！認真大陣仗。

老實講，當日嘅報道出街後，唔少網民都質疑條村唔多人，若果整過條通道可能要好多錢，係咪值得呢？

葉劉尋日視察時得知依家村落人口大約幾十人，亦有村民話經常居住嘅人數其實好少。佢亦話呢條村周圍嘅環境雖然優美，但係要步行一段坡度甚高嘅「長命斜」先可以到達小村落，對於長者同婦孺嚟講確實好吃力，其他村民亦慨嘆辛苦。

佢引述可持續大嶼辦事處工程師話，當年好彩民政署已替部分斜坡路段修葺石級，減輕居民負擔，令村民出入未至於太辛苦，但假若再削平其他斜坡路段、改變現狀嘅話，難度好高。工程師仲解釋，一來長命斜陡峭兼坡度頗高；另一方面入村之前有幾段私家路，假如政府要做工程，當中可能牽涉收地，再加上工程費用，隨時高達1至2億港元。

聽到工程費咁高，佢好吃驚，話了解到開支咁大、亦明白政府動用公帑需要分優次；再加上牽涉收地，到底呢啲鄉村私家路段業權誰屬？現階段都要追查；喺各種因素下，要進行工程一啲都唔容易，所以佢會繼續同可持續大嶼辦事處積極研究，睇吓有冇其他方案，改善居民出入村落嘅苦況。

之前葉劉發咁大火，依家似乎想縮沙喎。呢啲就叫知道就吃一驚，若果政府部門早啲同村民或者同葉劉解釋，就唔會發生誤會喇！