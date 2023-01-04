本港去年12月較正常寒冷　平均氣溫錄16.6°C

天文台今日(4日)總結上月的氣溫，表示由於影響華南的東北季候風在12月較正常強，上月香港較正常寒冷，平均氣溫為攝氏16.6度，較正常值的攝氏18.2度低1.6度。總雨量方面，該月雨量為25.7毫米，較正常的28.8毫米少約11%。而去年總雨量為2,205.4毫米，較正常值2,431.2毫米少約9%。另外，上月有一個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。

受一股強烈東北季候風影響，上月首日本港多雲及天氣相當清涼，翌日早上天氣清涼，天色漸轉明朗。隨着東北季候風緩和，12月3及4日部分時間有陽光，天氣較暖，同日下午天文台氣溫上升至該月最高的攝氏23.3度。與此同時，一股東北季候風的補充在該日稍後影響廣東。12月5日本港轉為大致多雲，天氣較涼。而受一股乾燥東北季候風影響，除12月11日本港雲量較多外，同月6至12日本港大致天晴及乾燥。受東北季候風的補充及一道廣闊雲雨帶影響，12月13至16日本港多雲及有幾陣雨。同月14、15日天氣寒冷。

一股強烈冬季季候風於12月16日晚抵達廣東沿岸。翌日本港北風增強，離岸及高地吹烈風，氣溫顯著下降，早上亦有幾陣雨。而18及19日本港天晴及非常乾燥，早上天氣寒冷。天文台氣溫於12月18日早上下降至全月最低的攝氏9.4度。受一股乾燥的東北季候風支配，該月20日至28日本港持續天晴。12月21日至24日日間天氣亦非常乾燥。隨着東北季候風補充的抵達，12月29日早上本港雲量較多及有幾陣微雨。當日下午及該月最後兩天本港再度轉晴及天氣乾燥。除夕當日早上天氣寒冷。