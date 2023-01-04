拉麵店5僱員認穿櫃桶底　於區院被判80至100小時社服令

本港2間日式拉麵店多名前僱員承認在2017至2018年間，訛稱顧客使用現金券，又或不把顧客的點菜指示輸入系統紀錄，以口頭指示廚房出菜等取巧方法，待顧客結帳時私吞部分款項，有人更賄賂同事以縱容盜款行為。廉政公署調查後，拘捕11名涉案人士，有7人早前在區域法院承認串謀盜竊及向代理人提供利益等共12項控罪，涉及被盜款項共約19萬港元。其中5名認罪被告，今天（4日）在區域法院分別被判履行80至100小時社會服務令。

今日面對判刑的被告分別是林穎思（27歲、部長）、陳家泰（43歲、助理營運經理）、呂健誠（23歲、廚師）、余凱麟（26歲、高級廚師）及余世鳴（26歲、高級廚師），分別承認串謀盜竊及代理人接受利益等罪。除林被判履行80小時社會服務令外，其餘4名被告均被判履行100小時社會服務令，而陳另須把收受的賄款4000港元賠償予涉案公司。

法官判刑指本案不涉精密計劃，各被告違反公司規定，不把點菜指示等輸入系統紀錄以中飽私囊，進行俗稱「穿櫃桶底」的盜竊行為。法官考慮到案情相對不算嚴重，各被告認罪、在案中罪責較輕，且已另覓工作及改過自新，及疫情關係令案發至今才得以判刑等，因此判被告履行社會服務令。

案件編號：DCCC 187,1112/2021