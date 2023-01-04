官指上訴開審前或已服畢刑期　12港人蛇之一鄭子豪准保釋候訊

12名香港人蛇偷越邊境事件中，其中2人廖子文及鄭子豪，因涉於2019年管有汽油彈的半製成品等，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。2人早前認罪及連同因偷渡潛逃而被控妨礙司法公正罪共判囚31個月，2人不服刑期並向上訴庭提出上訴。繼廖子文早前獲批准保釋後，鄭子豪於上月亦獲上訴庭批准保釋。上訴庭法官彭偉昌今（4日）頒下判詞解釋裁決原因指，因最新資料顯示，本案上訴許可申請只能在4月19日處理，屆時鄭可能已服畢全部或大部分刑期，為免出現不公道的情況，故批准鄭的保釋。

鄭子豪（20歲）早前獲上訴庭批准以2萬港元現金保釋，但須交出旅遊證件、不得離港、居於報稱地址及每周3天到警署報到。

鄭子豪早前承認就潛逃承認妨礙司法公正罪，控罪指他於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，通過導致12港人逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。另外，鄭亦承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。法官最終就該2罪判處鄭入獄31個月。

案件編號：CACC 115/2022