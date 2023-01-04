反修例被捕7000人未起訴　狄志遠引述當局指將於2月內作決定

現時仍有7,000名反對修訂《逃犯條例》被捕者未被檢控，當中1,000人涉及理大衝突，早前有消息指保安局將盡快決定是否作出檢控。社福界議員狄志遠今日（4日）與警務處處長會面後，引述當局指將於今年2月內就每宗個案作出決定，包括檢控、繼續調查或銷案等方式處理。

狄志遠表示需盡快解決問題，因拖延對當事人及其家人帶來困擾，甚至有個案需看心理醫生，強調拖延並不公平，他在會面時提出部分個案若證據含糊或罪行不嚴重，處方應寬鬆處理。他同時建議結果應作階段性公布。至於狄的黨友黃俊瑯表示處方亦正審視理大衝突的個案，又指每個個案的嚴重程度也不同。

警務處於去年11月回覆傳媒查詢，截至去年10月31日，10,279名被捕人士中，2,915人已經或正接受司法程序處理，佔總被捕人數28.4%。當中1,705人須承擔法律後果，包括1,391人被定罪、304人須簽保守行為；另外57人獲撤銷控罪、382人審訊後無罪釋放，其餘746人的司法程序仍在進行中，還有25人經警司警誡後被釋放。被捕者年齡介乎11至87歲，涉嫌參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等罪行。