高端人才通行證計劃收2600份申請　已審批1400份

政府早前公布多項人才政策，「高端人才通行證計劃」在上周起接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡今日(4日)表示，計劃至今共收到約2,600份申請，當中1,400份已獲批准，形容反應「相當熱烈」。他指有部分申請用了幾天審批，亦有申請用了一天批出，又指獲得通行證的人士可自行決定何時來港。問到何時成立人才服務窗口實體辦公室，孫稱會盡早向立法會申請撥款。

孫玉菡今午出發前往新加坡和菲律賓馬尼拉，是上任後首次外訪。他透露，會到新加坡拜會負責人力和社會福利政策的部長，了解當地招攬人才的工作和零工經濟發展下的勞工政策，同時視察持續進修及再培訓設施，並會與當地在學、工作和從商的港人會面。

另外，政府近日更改扶貧委員會職權，刪去窮按年更新「貧線」分析監察貧窮情況、監視現行政策和探討新措施、就扶貧議題進行研究及分析、與其他政府諮詢委員會就扶貧工作交流及聯繫等字眼。被問及會否取消「貧窮線」，孫回覆指剛委任新一屆扶貧委員會，會盡快開會討論，待委員會舉行大會後向公眾交代。