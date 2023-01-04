邵家輝引述政府回覆　準備1月初恢復倉鼠進口

去年初第5波疫情爆發，政府禁止倉鼠進口至今已1年。立法會批發及零售界議員邵家輝引述政府消息，指已加快研究，並會盡快與業界溝通，準備在1月中恢復倉鼠的商業進口。

邵家輝在社交平台貼文，指上月中與香港寵物業商會的成員會面，了解業界經營情況。就有關因疫情而須銷毀倉鼠等小動物，寵物店經營者指希望恢復倉鼠進口。他在會後先後去信環境及生態局局長和聯絡副局長，反映業界訴求，包括要求當局及早就倉鼠等動物進行科學研究，以考慮恢復有關動物進口，並要與有關業界加強溝通。

他指當局今日(4日)正式回覆，表示因應疫情最新發展，漁護署已於去年5月恢復簽發所有細小哺乳類動物（除倉鼠外）的商業進口證。至於倉鼠的商業進口，漁護署早前委聘了顧問就進口倉鼠與該病的相關風險進行評估。該署已加快有關研究，並會盡快與業界溝通，準備於1月中恢復倉鼠的商業進口。

由於去年初爆發第5波疫情時，因有寵物店倉鼠感染Delta變種病毒後傳給店員，故港府決定實施「殺鼠令」，並建議市民交還已購買倉鼠進行人道毀滅，當時全港所有售賣倉鼠的寵物店須暫時停業，涉及人道毀滅的倉鼠和細小動物共有2,000多隻。此外，港府亦同時禁止倉鼠進口本港，措施至今近1年，仍未解除。