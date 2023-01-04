曾訪內地者赴日本須核酸檢測　港旅業料要求不擴展至港人

日本繼限制中國內地航班使用指定機場、旅客快測要求後，今日(4日)再要求所有內地旅客於下周日(8日)起，抵埗後再進行核酸檢測。不過，本港旅遊業界指，要求暫時不適用於港人，亦相信日本當局不會擴展要求至本港出發的旅客。

東瀛遊執行董事禤國全表示，暫時未收到日本通知會將核酸檢測的要求，擴展至未曾到訪內地的港人，亦不擔心日本會加徵新要求。他說，日本上月底曾限制本港航班升降的機場，及後於港府解釋下已放寬要求，至只允許不接載7日內曾到內地的人，相信日本了解本港的情況，又說大部分港人已打針，而現時新冠病毒較弱，即使當地確診不會加重醫療負擔，不會施加額外限制。

縱橫遊常務董事袁振寧亦不認為核酸檢測要求會擴展至一般港人，但擔心一旦本港與內地通關，令本港的確診數字會飆升，令日本限制本港旅客入境，亦說近日已有客人查詢核酸要求的情況，經解釋後已付旅行團尾數，客人普遍未有介意做核酸檢測。禤國全更稱，港人擔心未能出發多於要於當地額外做核酸檢測，尤其只是檢測只是單次要求，對港人來說並非困難。