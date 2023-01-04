本篤十六世安所彌撒　周守仁：他在動盪時帶教友面對

天主教榮休教宗本篤十六世去年12月31日離世，終年95歲。香港教區今日(1月4日)在中環堅道「聖母無原罪主教座堂」舉行大禮安所彌撒。現場擺放本篤十六世的遺像，亦放置鮮花，布置簡單而莊嚴，另外，約有數百名市民陸續到場哀悼，並進行集禱經、答唱詠、福音、聖際禮儀及追悼禮等儀式，由天主教香港教區主教周守仁主禮。

周守仁到場主禮時表示，對本篤十六世深切哀悼，並感恩有如此好的教宗，又指本篤十六世神學深厚，他在多事之秋、動盪時帶教友面對。隨後周帶市民進行集禱經。

天主教香港教區副主教蔡惠民指本篤十六世關愛香港信徒，正面面對梵蒂岡銀行管理不善的問題、又承認教會未有盡力保護兒童免受神職人員侵犯，是一個「高尚、極其勇敢、謙虛嘅典範」，又一直持開放持守的態度撰寫著作，為學術界貢獻。

本篤十六世在1927年4月16日生於德國，2005年以78歲之齡獲選為教宗，是上任時最年長的教宗之一。他到2013年以身心不足以應付教廷工作為由辭職，成為自1415年首位辭任的教宗。教宗之位其後由方濟各補上，出任至今。