日本放寬香港航班限制　1.8起可復用所有機場　業界斥無所適從

日本上月宣布限制香港航班在當地部分機場升降，不少正準備出發旅遊的港人大受影響。運輸及物流局今晚(4日)表示，經港府再次與日本當局舉行視像會議，得悉日方會放寬限制，由下周日(8日)起，由香港前往日本機場的載客航班，將可使用所有日本機場；同時，日方同時容許航空公司，恢復增加若干由香港前往日本機場的航班，但仍然限制航班增幅。

運輸局表示，日本當局自上月30日起，限制當地機場處理由香港出發的載客航班。港府連日來一直與日本當局積極溝通，局方經再次與日方會議後，得悉日本會放寬限制。由1月8日起，由香港前往日本機場的載客航班將可使用東京成田、羽田、大阪關西、名古屋中部、北海道札幌新千歲、九州福岡及沖繩那霸以外的其他日本機場。港府對此亦表示歡迎，但強調會繼續和日本當局跟進，以期日方能撤銷所有針對香港航班的限制，減少對旅客的影響。

不過，縱橫遊常務董事袁振寧表示，日本一周內3次調整航班要求，令航空公司、本港旅遊業界、港人無所適從，指即使有新放寬，但原本往返福岡、名古屋的航班已取消，接近80%客人已轉往其他城市或退款，短期內不論航空公司難以安排飛機，客人亦未必願意重新計劃行程，因此旅行社亦短期內無意再開新團，相信只有2月出發的人能夠受惠。東瀛遊執行董事禤國全亦相信，航空公司短期難以回復已取消的航線，但指現有航線或能加小量航班，早前因航班取消的無法成行的港人或如期出發。

日本在去年12月27日宣布，由30日起內地、香港及澳門的航班，只可在成田、羽田、關西及名古屋中部4個機場降落，造成大批即將赴日旅遊的港人須更改航班。雖然日方之後放寬，公布若航空公司確定從香港及澳門出發的直航客機上，沒有過去7天曾逗留中國內地的旅客，可載客入境新千歲、福岡及那霸機場，但有關安排仍然牽連甚廣。

大灣區航空今日亦同時宣布，下周四(12日)起增設的東京線航班，其首航將如期起飛，公司每日均有一班往返香港與東京成田國際機場的航班，提供早去晚返的航班時間。