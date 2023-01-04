大亞灣應變計劃跨部門演習下周舉行　涉逾1400人參與

大亞灣核電廠鄰近香港。政府發言人今日(4日)表示，正籌備以大亞灣應變計劃為基礎的大型跨部門演習，將於下周四(12日)舉行，目的是測試及提升在萬一發生影響香港的核電站事故時，政府相關人員的核應急能力及相關專業知識。當局強調，大亞灣應變計劃是香港的核應急應變計劃，除了相關部門不時進行內部演習外，政府每3至5年會舉行一次大型跨部門演習，上次演習於2017年完成。

是次演習的代號為「棋盤三」，演習包括兩部分，分別是指揮崗位演練和實地行動演習，屆時政府高級別的應變架構將會啟動。屆時前線部門將模擬執行預防性撤離行動、設立監測中心為撤離人士進行輻射檢測、食物輻射監察等，以測試部門執行輻射防護措施的能力和效率。當局指，37個與應變計劃有關的決策局、部門和機構逾1,400名人員將參與是次演習。

當局也將邀請內地、海外和本地的專家，以及立法會保安事務委員會委員觀察演習，向政府提供建議，提高演習的專業性及加強交流。政府會評估是次演習的結果，研究參與者及觀察員的意見及建議。