移居台灣　港人子女出世變黑戶

舉家移民外地，要克服重重困難，萬一未能適應當地經濟及文化生活，隨時要回流香港重新再出發；亦有不少港人希望與即將出世的子女在台灣落地生根，惟受移民政策影響，子女落地出世即變「黑戶」，不但無台灣福利保障，更要港台兩邊重新申辦移民手續，折騰又辛苦，正考慮回流香港。

事實上，台灣內政部移民署雖然將「港澳居民不得從事活動一覽表」下架，惟不少港人已因為移居台灣的生活「不似預期」，近年選擇回流香港生活。其中，如藝人姚安娜早在2018年以投資移民方式移居到台灣，在當地住千呎豪宅及經商，原本以為好寫意；原來她早前已悄悄回流香港生活，主因是其丈夫及家人多年來，仍不適應當地生活節奏。

於去年5月回流香港的藝人姚安娜接受本報訪問時指，舉家選擇回流香港，除了因為丈夫掛念香港，亦因為與當地的文化差異及辦事速度效率有關。「始終香港背景因素，國際視野廣闊；台中不是不好，只是較樸素，當地人對來自香港的朋友亦好好及接納，但始終香港效率好快，台灣始終會慢一點，好多時申請手續會比較繁複，要來回幾次。」

此外，她與家人在疫情下同被困在台灣未能出境，又因疫情擔心在港家人，令思鄉情緒特別濃烈；加上多年來其丈夫仍未適應台灣的生活節奏，以至言語不通，反覆思量下，就舉家回流香港。

未能適應移居地生活固然是回流原因，但有港人更因子女戶籍身份問題，有機會要回流香港。根據台灣《入出國及移民法》第26條（三），「在我國出生之外國人，出生時其父或母持有外僑居留證或外僑永久居留證。」惟有港婦懷孕時與夫移居台灣，子女出世後才發現台灣是「屬人主義」，與「屬地主義」的香港不同，即使子女抵台後出生，父母當時若非台灣人，子女亦不會取得台灣身份證。港婦獲台灣移民署告知，需帶孩子回香港辦理香港身份證及護照，才可再帶孩子回台申請居留證，否則嬰兒在台便成「黑戶」。

然而，台灣政策港人亦須坐「移民監」，一年內不得離台超過30天，加上初生嬰兒出國染疫風險大，正躊躇是否放棄居留權回流香港，或留台見步行步。