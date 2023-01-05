東方日報A1：台九招嚴限港人　禁受訪禁遊行

本港近年掀起移民潮，英國、加拿大以及台灣等，均是港人熱門的移居地點。不過，根據英國媒體報道稱，台灣內政部移民署周二（3日）發布「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止的9項行為包括遊行、受訪、參與助選及行模特騷等，但公告沒有寫明法律依據、罰則和「港澳居民」定義，未知是僅限於在台「停留」的入境人士，還是包含在台灣持有居留身份的港澳人士。換言之，旅行觀光或同受影響，不過，台灣方面已將該文件下架，並稱未新增限制。有本港學者批評台灣當局做法荒謬，此舉是在「試水溫」，認為對方利用香港社會運動「撈政治本錢」，現時卻過橋抽板。

報道指，有關文件周二早上刊載於移民署網站公告欄，列出9項港澳居民不得從事的活動。禁止的行為包括不得參加選舉造勢活動或助選活動，參加遊行、抗爭等政治性質公眾活動；不得進入軍事國防地區、國家實驗室、生物科技、研發或其他重要單位；不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影。另包括不得從事違反社會風俗或危害社會秩序的行為；不得未經許可工作，包括模特兒行騷；不得接受媒體邀請訪問；不得違反其他法令有明確規範的行為等。

報道指，公告未寫明法律依據、罰則和「港澳居民」定義，目前不確定是僅限於在台短暫停留的入境人士，還是包含在台灣持有居留身份的港澳人士。報道引述某移民公司負責人表示，過去見過類似的清單，是針對大陸觀光客；但若相關限制適用於居留的港澳人士，很多人將失去集會自由和受訪的權利。

台灣陸委會周二回應稱，移民署已移除該公告頁面，不得從事的非法活動目前仍在討論中，將供港澳居民參考。陸委會周三（4日）再次回應，指相關公告屬「誤植」，港澳居民赴台應遵守當地法律，政府並未提出任何新增的禁止或限制規定。

根據台灣移民署統計數字，獲得「居留許可」的港人數目由2016年的4,057人飆升至2020年的10,813人和2021年的11,173人，而獲得「定居許可」的香港人數目則長期維持在每年1,000至1,600多宗左右。至於2022年，截至11月，獲得「居留許可」的則有8,196人，獲得「定居許可」的有1,192人。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，台灣當局此舉十分荒謬，亦妄稱為民主地方，實屬打壓言論。他又稱文件的流出非偶然，反而是「試水溫」，測試香港人的反應。他指事件會令香港人對台灣意興闌珊，亦批評台灣當局過往利用香港社會運動「撈政治本錢」，現時則過橋抽板。

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