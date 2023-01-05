5萬通關配額難應付新春人流　議員憂黃牛炒賣　促當局抽籤分配

政府爭取最快下周日(8日)與內地首階段通關，消息指，通關初期限額分別設5萬人次。議員楊永杰今早(5日)在電台節目表示，深圳灣口岸健康驛站每日約2萬至3萬人抽籤推算，按過往經驗，初期設5萬配額已足夠。惟農曆新年將至，他指出可能較多市民北上或南下，屆時配額未必可以滿足需求。

由於內地暫時主要開放商務往返香港的簽注，楊憂慮配額制會吸引「黃牛」炒賣，加上長者亦未必懂得上網申請通關配額，建議當局以抽籤形式分配名額，並透過放慢批出簽注限制過境人數。問及通關後對本港物資及醫療體系的壓力，楊認為內地疫情高峰已過，估計七至八成人曾染疫達至群體免疫，相信公營醫療體系藥物儲備足夠。

香港海員工會主席張世添則表示，港澳碼頭營運來往港澳及內地的航線，兩間船公司初期有5艘船可隨時投入運作，海事處已約見船公司了解復航準備。不過，他指出與高峰期共30多艘船隻相比，通關初期船隻數量很少，兩間船公司合共有十多艘船需維修翻新，預計半年至一年才能重投服務。人手方面，兩間港澳航線公司合共不足300人，若要求所有船隻復航，需要號召已離職的船員重返崗位，並為部分船員續牌。