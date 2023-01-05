日突放寬港航班限制　業界指時間倉卒　新年前難加開新團

日方會放寬限制，由下周日(8日)起，由香港前往日本機場的載客航班，將可使用所有日本機場；同時，日方同時容許航空公司，恢復增加若干由香港前往日本機場的航班，但仍然限制航班增幅。旅遊業議會主席徐王美倫今早(5日)在電台節目表示，業界對放寬安排感歡迎，早前有旅行團因航班安排取消，限制放寬後旅行社會視乎航班重新聯絡旅客及安排出團。即使多個旅行目的地仍要求香港旅客入境前須檢測，若市民出發前檢測中招，旅行社會盡量安排延期或退款。

至於本港和內地通關在即，她認為初期始終設有配額，仍難和疫情前入境數字相比，加上農曆新年只有兩星期要加團較為倉卒，相信個人遊對旅客有一定吸引力，但不會出現「報復式」來港的情況。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲則表示，市民訂購機票和酒店後應購買旅遊保險，若因確診等問題最終未能出發，有機會取得未獲旅行社、酒店退回的團費，部分保險亦涵蓋外遊確診後回港就醫的延伸保障。不過，保險一般會要求顧客遵守外遊地點的防疫要求，包括接種認可疫苗，相關人士亦需提供當地醫生或檢測中心確診證明，快測未必會獲接受。