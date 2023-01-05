換新鈔封利是銀行打蛇餅　防疫鬆綁巿民盼與親友拜年大派紅包

農曆新年將至，3間發鈔銀行，滙豐銀行、渣打香港及中銀香港今日(5日)起，至本月21日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換封利是。東網記者於今早7時許，到滙豐銀行旺角分行視察，現場已有大批市民於分行外「打蛇餅」，排隊等換新鈔。分行亦由原定早上8時再提早至7時半開門提供服務，截止早上9時，已派發近700張即場籌號。

滙豐銀行指在換鈔服務的首3日，全線分行會提早在早上8時營業作換鈔之用，今年亦新增各種線上及線下渠道供市民預約換新鈔，匯豐表示預約人數對比上年呈雙位數增長。分行亦提供3,000港元「新鈔套裝」，當中包括2,000港元20元新鈔及1,000港元50元新鈔供市民兌換。市民麥先生表示，早上6時許已到場排隊，現場人流雖多但整體流程暢順，兌換了20張100元新鈔及一份「新鈔套裝」，他預計今年每封利是會封20至50港元，惟子女會「再封大封啲」。他又表示受疫情影響多年沒和親戚拜年，今年會派多些利是，希望大家「玩得開心啲」。

至於市民岑女士則於早上8時到場，對於能在首日換取新鈔感到開心，她表示今年疫情放緩，盼能多和親戚朋友拜年聚會，惟她又指因現時內地疫情嚴峻，暫時沒打算回內地過年，將留於香港和家人共吃團年飯。