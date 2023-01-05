公屋項目赤字持續擴大　房委會預算未來5年財政結餘蒸發92億元

房屋委員會財務小組委員會今日(5日)審議2023/24年度財政預算及預測摘要。按房委會的預測，房委會的財政儲備將由2022年4月初的589億港元，大減至2026/27年的497億港元；而建築開支亦會大幅增加，對比2022/23年度，2023/24年度因建屋量大增而增加了61%，2026/27年度更增加了131%。由本年度起，首5年的建築開支為1,472億港元，故房委會粗略估算，由2028/29年度後的5年，建築開支將會是首5年的兩倍。房委會財務小組委員會主席陳家樂承認，鑑於未來5年建築成本大增需要保持警覺，每年亦會持續為房委會財政進行預測。

根據房委會在現金及投資結餘的預測，2022年4月初的實際結餘為589億港元，惟直至2027年3月底，料現金及投資結餘將減近百億港元至497億港元。房委會表示，未來5年投資收入將會抵消其增加的建築開支及營運開支，預測期內的投資回率為4.6%，強調仍有資金應付經常性開支及推行公營房屋建設計劃及保養計劃至2026/27年度。

至於建築開支的增長方面，房委會2022/23年度的預算為176億港元，2023/24年度將增加61%至284億港元，直至2026/27年度甚至會增加131%至405億港元。房委會解釋指，這是由於建屋量大幅增加，以《長遠房屋策略》的首5年預測，房委會需建9.4萬伙公營房屋單位；至於第2個5年期則會建20多萬伙，故建築開支粗略估算為目前預測兩倍以上，料達2944億港元。

租住房屋方面，房委會於2022/23年度錄得6.39億盈餘，惟至2023/24年度將跌至4,600萬赤字，之後3年赤字均逐年增加，直至2026/27年度更會錄得20.79億港元赤字，房委會稱是由於更多新公屋入伙令租戶增加，加上其租金不變，故公屋項目赤字持續擴大。

陳家樂表示，雖然政府在財政儲備預留824億港元作公營房屋及相關基建之用，惟以未來5年預測估算，相信房委會的現金結餘已足夠涵蓋建築開支，若有需要會再向政府申請資金，但他強調房委會財政狀況穩健，將會審慎理財和保守投資。