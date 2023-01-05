教局更新指引　體育課可除口罩　校方擬遞增式調整體能活動

適逢港府放寬一系列防疫措施，聖誕長假期後學校亦逐步邁向復常，中小學生不再受限於過往的疫苗要求，現時可除下口罩做體能活動。而教育局日前就更新學校體育活動指引，指學生體能水平或有別於疫情前，提醒學校進行體育課或體能活動時，教師應適當調整有關活動量及強度，讓學生循序漸進。

教育局上月30日更新「預防2019冠狀病毒病進行體育活動的指引」，當中提到學校可安排中小學生除口罩進行體能活動，包括體育課、如足球、籃球等「接觸式」運動，以及遊戲日、水運會、陸運會等大型體育活動，並不再局限於學校恢復全日課與否，抑或個別學生接種率是否達標等要求。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，隨着防疫措施鬆綁，學校漸向復常，很多活動不會再受打針規限，恢復舉行，學生亦可多參與課堂以外的學習活動，如學校旅行或運動會賽事等，相信隨着經歷增加，可藉團隊活動建立人際關係。不過她強調，疫下學校多次取消面授課，令學生體能普遍轉差，甚至變得「更肥」，認為若要在一瞬間恢復以往的運動量，學生難以適應，故建議教師應逐漸調整運動強度，譬如先降低劇烈度，縮短學生體育課的跑圈時間，再視乎學生能力慢慢遞增，才是對學生更安全。