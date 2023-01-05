涉腳踢「私了」途人　21歲男子承認暴動及傷人罪押1.19判刑

3年前的農曆年初二晚上，有大批示威者聚集於旺角一帶紀念2016年發生的旺角暴動事件，其後卻演變成警民衝突及發生私了傷人的暴動事件。一名男途人凌晨途經旺角砵蘭街時，因踢開擺放路上的發泡膠箱而惹不滿，遭示威者拳打腳踢圍毆及被「爆樽」，致頭部受傷及臉上留下疤痕。事後一名被指曾腳踢該名途人的男生被捕，他今日(5日)在區院承認暴動及傷人共兩罪，還押至1月19日量刑。

被告馬俊棋(21歲)，承認於2020年1月26至27日，在旺角砵蘭街與山東街一帶參與暴動，及傷害男事主X。被告尚有一項非法禁錮罪，則獲擱置及存檔法庭。

案情指當年1月26日有團體申請舉辦「勿忘魚蛋 捍衞本土」的公眾集會，有關申請雖遭警方反對，但當晚仍有大批人士聚集旺角砵蘭街一帶，並演變成暴動，期間發生兩名男子被黑衣矇面示威者襲擊的事件。警方雖向示威者發出警告，要求他們散去，但示威者仍然聚集，且堵路癱瘓該處交通，又與警方對峙及縱火等。而被告當時沒戴口罩，並在示威者群中叫口號回應等。翌日凌晨，光頭的事主X（46歲）途經砵蘭街與山東街路口，並踢開路面上的發泡膠箱，惹起示威者不滿而遭責罵。示威者其後更對X拳打腳踢及推倒X，X感害怕且掙扎站起，在撥開近距離拍攝他的手機後，再次被襲，遭人「叉」後頸及推倒，被告期間戴上口罩及4度腳踢及踐踏X。後有人以玻璃樽重擊X，令X倒地不起，示威者其後四散。警方到場後將X送院治理，X右眉裂傷，頭須縫7針，面上留有疤痕等，亦因此4天未能工作，損失6000港元收入。被告事後在附近餐廳被發現及被捕，他警誡下稱「我見過光頭佬講嘢咁串，咪幫手用腳係咁踢佢」。

案件編號：DCCC 668/2020