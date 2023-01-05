臨近農曆新年　再培訓局完成課程學員　提供清潔家居整糕點服務

農曆新年將至，不少家庭都開始準備大掃除送舊迎新。僱員再培訓局推出農曆新年服務，讓完成再培訓局家務助理課程的學員，為家居僱主提供包括家居清潔、糕點製作及煮團年飯的服務，其中家務助理的建議時薪約為130至140港元，當局期望服務能助市民輕鬆迎新歲。

僱員再培訓局自2000年起開始推出農曆新年服務，為完成家務助理課程的學員開拓僱主網絡及就業機會。再培訓局夥伴發展經理龔書致表示，每年收到的登記空缺平均逾2,500個，填補空缺的配對率達9成，而上年度助理的實際平均時薪約為130港元。現時已收到超過500個助理登記參與大掃除活動，亦已收到超過1,600個僱主登記空缺。他預計今年的服務人數和往年相若，加上愈臨近農曆新年，助理的時薪或會有所上升，最高建議時薪可達160港元，若僱主不想挨「貴價」，就要盡快登記使用服務。

從事家務助理工作逾10年的阿珠，分享其家居大掃除小貼士。她建議市民可用熱水混合蘇打粉、白醋及洗潔精來清理頑固污漬，擦拭如抽油煙機及爐頭等細微位置。她表示在眾多次工作中，最難忘的是在僱主的廚房活捉20多隻曱甴，形容當時「嚇咗一跳」。她又指每次的服務時間平均以3小時起計，於農曆新年大掃除期間，每月可額外多賺近5,000港元。