政Whats噏：批反對派講嘢唔叻　林琳：黃之鋒辯論只係照稿讀

林琳(右)同黃之鋒(左)曾經喺台下爆發爭論。

喺過去一段長時間，外界炮轟民主派人士到海外唱衰香港，而建制派喺近年亦多咗喺國際舞台或者係外地媒體發表言論去制衡。曾經喺聯會國人權理事會上發言嘅選舉委員會界別議員林琳，話曾經同唔少反對派人士公開辯論，直指前香港眾志秘書長黃之鋒照稿讀，喺稿之外嘅嘢完全唔識答。

林琳最近拍咗一段短片，短片講述佢去聯合國人權理事會發言嘅因由，又話喺反對修訂《逃犯條例》期間，市民並非喺正常狀態下生活，外國都有誤解，直至佢去人權委員會發言後，有個別國家代表話聽完佢講之後，先明白實況。

其後講到青年工作，佢話不斷搵緊合適嘅青年人，培養佢哋去聯合國講返香港嘅實際情況，相信咁做係可以提升香港嘅整體形象。佢仲話曾經同反對派辯論過，包括標誌性嘅人物，批評佢哋只係將歪理當道理亂講一通，只係講自己嘅立場，尤其係黃之鋒。

實際上，林琳同黃之鋒喺台上或台下都交鋒過，唇槍舌劍擦出火花，仲激動到疊晒聲。佢話好明顯有人畀稿黃之鋒讀，但係偏離咗啲稿嘅內容，黃就完全唔識答。

再講到喺當時嘅情況，佢話若果有人覺得政府唔啱，唔代表要攞把刀去插佢，呢個唔係一個道理，但當時香港人覺得呢個道理係啱，以暴易暴，咁仲要法律嚟做乜？