白石角智能停車場玩殘車主　宣稱去年底啟用　實則仍在施工

本港泊車位短缺，政府發展智能停車場以增加泊位數目，當中政府公布於去年12月31日起啟用的大埔白石角科城路的自動泊車系統停車場，提供52個自動泊車車位，月租收費高逾4,000港元。不過，該個政府高調介紹，官員又親身示範如何使用智能卡的智能停車場，原來一般市民至今仍未能使用，東網不但收到讀者報料投訴運輸署「欺騙市民」，記者今日(5日)以市民身份向停車場查詢，職員稱尚有安全測試要進行，車場尚未啟用。

白石角智能停車場啟用的消息公布後，不少駕駛人士躍躍欲試。在鄰近工作的陳先生昨日(4日)特意駕車到訪，打算將愛車泊在有蓋的車場中，並了解月租收費情況，加上去年底有見報道指車場已啟用，以為可一嘗停泊智能停車場的滋味。豈料他到達時卻發現停車場根本未啟用，直言運輸署「欺騙市民」，大感失望。他指現在僅有露天的停車泊位，使用率都有8至9成，希望當局可加建有蓋智能泊車位，以供時租車主之用。而根據陳提供的相片，只見停車場的泊位前有一段路被掘爛，車輛根本無法駛進，現場尚有工人在進行工程，亦有圍欄等工具，與政府當日公布啟用及試用時有明顯出入。

向隅客當然不止陳先生一人，東網記者昨晚親身到訪，亦發覺該車場尚未開放，亦不見當日政府官員在啟用儀式上使用的智能泊卡系統，自助泊車未開始運作，地下位置尚有修路工程，暫時所有車輛都係泊在露天停車位。直至今日上午，記者再以市民身份致電停車場職員查詢，對方直指車場尚未啟用，「仲有啲工程未完成，又要檢測下啲機器安唔安全，都唔清楚幾時可以用，上頭都未有指示，估計今個月應該得掛。」東網正就事件向運輸署查詢，正待回覆。