白石角智能停車場玩殘車主 宣稱去年底啟用 實則仍在施工
2023年01月05日 14:51
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政府早前公布去年底啟用的大埔白石角科城路的自動泊車系統停車場，被踢爆尚未啟用。
本港泊車位短缺，政府發展智能停車場以增加泊位數目，當中政府公布於去年12月31日起啟用的大埔白石角科城路的自動泊車系統停車場，提供52個自動泊車車位，月租收費高逾4,000港元。不過，該個政府高調介紹，官員又親身示範如何使用智能卡的智能停車場，原來一般市民至今仍未能使用，東網不但收到讀者報料投訴運輸署「欺騙市民」，記者今日(5日)以市民身份向停車場查詢，職員稱尚有安全測試要進行，車場尚未啟用。
白石角智能停車場啟用的消息公布後，不少駕駛人士躍躍欲試。在鄰近工作的陳先生昨日(4日)特意駕車到訪，打算將愛車泊在有蓋的車場中，並了解月租收費情況，加上去年底有見報道指車場已啟用，以為可一嘗停泊智能停車場的滋味。豈料他到達時卻發現停車場根本未啟用，直言運輸署「欺騙市民」，大感失望。他指現在僅有露天的停車泊位，使用率都有8至9成，希望當局可加建有蓋智能泊車位，以供時租車主之用。而根據陳提供的相片，只見停車場的泊位前有一段路被掘爛，車輛根本無法駛進，現場尚有工人在進行工程，亦有圍欄等工具，與政府當日公布啟用及試用時有明顯出入。
向隅客當然不止陳先生一人，東網記者昨晚親身到訪，亦發覺該車場尚未開放，亦不見當日政府官員在啟用儀式上使用的智能泊卡系統，自助泊車未開始運作，地下位置尚有修路工程，暫時所有車輛都係泊在露天停車位。直至今日上午，記者再以市民身份致電停車場職員查詢，對方直指車場尚未啟用，「仲有啲工程未完成，又要檢測下啲機器安唔安全，都唔清楚幾時可以用，上頭都未有指示，估計今個月應該得掛。」東網正就事件向運輸署查詢，正待回覆。