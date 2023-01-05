認網上發煽動訊息　速遞員判囚8個月

速遞員前年年初開始在社交平台發布煽動言論，包括醜化安心出行為「黑心出行」、呼籲市民拒絕接種疫苗等。他早前承認「作出一項具煽動意圖的作為」，今（5日）在西九龍裁判法院被判入獄8個月。總裁判官蘇惠德指，被告主張分裂國家，煽動暴力，對安眾安全構成實際或潛在的威脅。被告在不同平台發表言論，具一定滲透力，而且歷時達23個月，故判刑須具阻嚇性。

42歲被告王俊傑承認於2021年1月30日至2022年11月21日期間，分別在Facebook、Instagram和Twitter發布具煽動意圖的陳述。辯方求情指，被告只是一時衝動犯案，現已反省，他願意向所有受影響人士道歉，並會刪除有關帳戶。辯方亦提及，被告是因社會及政府氛圍影響，欲發洩情緒才犯案。

案情指，被告擁有兩個Facebook、一個Instagram和Twitter的帳戶，案發期間他透過該些帳戶發布113項具煽動性的訊息，內容包括侮辱中國及國家主席、發布國家分裂訊息，又要求不接種疫苗及醜化「安心出行」是「黑心出行」等，直至去年11月被捕。

案件編號：WKCC 4360/2022