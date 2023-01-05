辱罵「咖啡仔」及交警　深水埗4車房職員獲准守行為了事

深水埗1間車房的老闆及3名職員，涉嫌公然挑釁及辱罵交通督導員，阻撓對方就店舖外違例泊車執法，又嘲笑對方為「咖啡仔」。4人因此被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，案件今天（5日）在西九龍裁判法院再提訊。控方同意以守行為方式處理案件，裁判官在4人同意下，下令他們各自簽2000港元，守行為18個月，控罪則獲撤銷。

4名被告依次為文仲賢（30歲）、劉富華（28歲）、王桐勵（29歲）及趙詠明（32歲），4人均報稱汽車維修員。他們被控於2022年11月22日，在九龍深水埗楓樹街23B號外，辱罵交通督導員78271及高級警員2370。其中一名被告趙詠明，被指是2013年「14巴港女」事件中的男主角。趙當年被女友當街掌摑14巴，有關片段被瘋傳，網民遂稱他為「14巴港男」。

本案案情指，首被告文仲賢為涉事車房老闆，其餘3人為車房職員。當日早上約10時半，控罪提到的交通督導員及高級警員到深水埗楓樹街23B號對開執勤，期間他們向違泊車輛發告票。之後，文仲賢、劉富華及王桐勵發現他們停泊在車房外的車輛被票控，為此感到憤怒，遂離開車房與上述2名執法人員對質，趙詠明隨後又加入，用粗口辱罵，事件引來不少途人聚集圍觀。

案件編號：WKCC 4376/2022