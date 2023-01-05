涉去年光顧火炭工廈賭檔　休班警准保釋3月再訊

警方去年在火炭坳背灣街破獲一個工廈賭檔，拘捕2名男女主持及9名賭客，並向部分違反禁聚令或口罩令的人士發出告票，調查後更揭發其中一名涉案男賭客為休班警。該休班警與其中5名涉案人士事後分別被控在賭場內賭博及違反口罩令等罪，案件今（5日）於沙田法院提訊。6人一度否認控罪，辯方亦未索閱有關文件，便要求排期審訊。惟裁判官質疑在此情況下能否確保有效率地進行審訊，辯方遂申請短暫休庭並索取指示後，申請撤回各被告的不認罪答辯，及欲押後案件以索閱文件等。裁判官批准辯方申請，並將案件押後至3月2日再訊，各被告期間獲准以2000港元保釋候訊。

涉案警員被告鍾志恒（37歲），與另外1女3男被告（28至58歲）同被控一項在賭場內賭博罪，指他們於2022年7月23日，在新界火炭世紀工業中心一賭場內賭博；他們亦各自被控違反口罩令，指他們同日在指明期間內，無合法權限或合理辯解身處上述公眾地方，沒有佩戴口罩。同案尚有被控營辦賭場及營運進行受禁群組聚集的處所罪的女被告伍碧茜（47歲，文員）。

案件編號 ：STCC 57/2023