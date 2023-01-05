港澳海運航線1.8起逐步復運　將視需求增加班次

自中國內地或港台入境澳門下周日(8日)起無須出示新冠檢測證明。澳門海事及水務局今晚(5日)表示，局方已完成準備工作，包括試航、試泊位、檢查碼頭設施等。而來往香港及澳門的金光飛航及噴射飛航，將在下周日起逐步復運。港府今晚亦表示，經港澳客輪碼頭來往香港與澳門的跨境渡輪服務，將逐步恢復，初期每日提供共約10班日間渡輪服務。

港府表示，為籌備復航，海事處已檢查和測試碼頭設備、與船公司積極協作完成驗船、試航、試泊碼頭，以及安排與相關政府部門和船公司演習，確保復航順暢。至於陸路方面，現時來往香港與澳門的跨境巴士亦會繼續按實際需要加強服務。澳門運輸工務司司長羅立文稱，希望通關後屆時船務、金巴或飛機等順利開放，交通班次將視乎需求逐步增加，而港澳海上客運會先恢復氹仔往來香港航線。另提醒乘客在出行前，應先了解粵港澳的最新出入境防疫要求和措施。

已宣布復航的金光飛航，會先在下周日提供來往上環港澳碼頭及氹仔客運碼頭的渡輪服務，復航初期每日提供6班渡輪。每日首班船於上午9時半由香港出發，最後一班客船於下午5時半由澳門開出。而噴射飛航回覆《東網》指，近日已與相關當局展開復航準備會議，目前已準備就緒，待政府批示後便可隨時復航，預計復航初期每日提供16個日航班次，並先開通氹仔北安碼頭往來上環碼頭。

現時從澳門抵港人士的檢測要求基本維持不變，即所有抵港當天滿3歲或以上人士抵港時間前24小時內進行快速抗原測試，或於48小時內進行核酸檢測並取得無染疫證明方可來港。然而，有關人士如抵港當天或當天前7天曾逗留內地，則需在出行到香港前48小時內進行核酸檢測並無染疫結果方可來港。