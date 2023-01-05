涉多次非禮女兼職員工　補習社東主受審

在紅磡經營補習社的男子，涉嫌多次在工作地點非禮女兼職員工，包括無端摸手聞頭髮，熊抱對方半分鐘，甚至跪下摸她大腿內側。涉案補習社東主現被控4項非禮罪，及作為交替控罪的3項普通襲擊罪。他否認全部7項控罪，案件今天（5日）在九龍城裁判法院開審。女事主供稱當時被被告的作為「嚇親」，不知所措，後來因擔心被告有進一步行動，所以才將來龍去脈告知同事，最終事件交警方跟進。

45歲被告關玉嘉，報稱任職補習社老闆。控罪發生於馬頭圍道紅磡廣場2樓一舖位，在2021年6月18日至7月23日之間發生。現年19歲的X供稱，他透過父親的朋友認識被告，於去年5月到被告的補習社工作。2021年6月18日下午2時許，被告着她到辦公室，期間被告突然捉她右手，摸她的右手背約20秒，並說：「你真係一個好重要嘅人才！」至2021年6月某天下午，被告執起她一撮頭髮，靠近嗅聞，問她「點解你頭髮咁香嘅？」過程歷時約10秒。之後，被告從後將手搭在她兩肩，問她：「點解你咁高嘅？」

X續指，同年7月23日，她回補習社工作。因早前公布的中學文憑試成績未如理想，她感到情緒低落。當日下午2時許，被告問她成績，她回答後，被告突然站起來，雙手緊抱她約半分鐘，期間她感到被告聞她的頭髮。約半小時後，被告持水杯行經她的座位，期間被告忽然跪下，將手放到她大腿內側，「笑笑口」叫她別失落。她坦言害怕被告會愈摸愈上觸及私處，她遂即時把手放到自己大腿，防止被告繼續動作。

案件編號：KCCC 1307/2022