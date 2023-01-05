海關冚長沙灣私人屋苑毒品倉　檢5200萬元可卡因拘無業漢

香港海關毒品調查科人員於昨午(4日)3時，在長沙灣進行掃毒行動，於一私人屋苑停車場內截查1名前來取車的男子，在其攜帶的環保袋內檢獲約1公斤懷疑可卡因。關員並在其私家車內搜獲一條鎖匙，遂押解該男子到上址一單位搜查，於睡房的床上發現6個打開的紙皮箱，在箱內起出51磚、每磚約1.15公斤懷疑可卡因。行動中，起出的毒品總重約60公斤，市值約5,200萬港元，並拘捕該名31歲無業男子。

海關表示，被捕男子為該個毒品儲存倉的管理人，負責駕駛私家車將毒品分批派送給用家或其他販毒集團成員。他已被落案控以2項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日(6日)到西九龍裁判法院提堂。而該批毒品的包裝上有不同標記，相信來自不同源頭，海關繼續跟進其來源。據了解，被捕男子每派貨一次，可收取8千港元酬勞。

此外，海關發現販毒集團運作相當小心，利用區內樓齡較新、有高度保安、及附有私家車停車場的屋苑作掩飾，目的是方便儲存及運送毒品。初步相信該毒品倉運作不超過一個月，面積約300呎，每月租金1.5萬港元，並非由被捕男子租用。該批毒品相信供應本地市場，由於儲存倉運作時間短，相信流入市場的毒品好少。