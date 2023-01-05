議員促定期檢視過關安排　逐步增加最終達至不設配額

港府今日（5日）公布由本周日（8日）每日共有6萬個配額，供港人北上內地。多名議員要求當局逐步增加有關配額，甚至不設配額，同時處理好交通配套以及網上預約平台等通關安排。

身兼行政會議成員的議員林健鋒期望當局能每3至4日檢視名額及流程等安排，務求在農歷年前後將名額逐步增加至每日10萬人以上。他又認為，本港旅遊業有望於數月內明顯復甦，建議旅發局與旅行社、商場、食肆及零售商等合作，推出訪港推廣及優惠，吸引各個省市旅客訪港，又建議政府盡快與商界合作組團訪問內地，為港商拓展商機。

議員陳祖恒同樣認為，港人對於北上的需求龐大，尤其是商務客，期望能循序漸進增加通關名額，包括繼續積極探討開放高鐵等口岸的可能性，並研究設立商務名額，協助港商往返兩地處理業務。他又促請政府與內地審視跨境貨車司機續牌安排，以應對因經濟活動復常而衍生的貨運量需求。同時要求政府加強解說網上預約平台的使用，協助不熟悉科技的長者預約，亦要確保平台的承載力，避免出現「網絡大塞車」。

議員陳沛良則希望政府能逐步增加名額，甚至未來不設配額，達至全面通關。議員梁熙亦期望兩地政府密切檢視首階段通關後的實際運作，有合適情況下盡快加大通關配額甚至不設配額，實現全面通關。政府也應與藥物供應商緊密溝通，確保市面上止痛藥等相關藥物供應充足，讓市民安心。並促請政府與醫管局密切留意公營醫療的使用情況，有需要時作出調配應對，確保公營醫療在通關後維持正常運作。