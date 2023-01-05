今增18422確診　輸入佔164宗　多68患者離世

本港新冠疫情反覆，雖然港府今午(5日)公布與內地通關細節，但本港單日確診數字依然維持近2萬宗。衞生署衞生防護中心公布，今增18,422宗確診個案，包括18,258宗本地及164宗輸入病例。另外，醫管局再呈報多68人染疫亡，涉37男31女，年齡介乎47-104歲；當中25人來自院舍，接種方面，6人已打4針、40人已打3針、6人打2針、16人無打針，第5波疫情至今錄得11,936宗死亡個案。至於兒童重症個案方面則與昨日情況相約，瑪嘉烈醫院一名8歲男童情況危殆、一名2個月女嬰嚴重；伊利沙白醫院3個月大女嬰危殆；昨日新增的東區醫院一名16個月男嬰情況嚴重。

院舍方面，今日多19間安老院、9間殘疾院舍錄得新個案，共34名院友及3名職員染疫。另在過去5天，合共有450名院友及187名員工染疫。學校方面，今日再多836間學校呈報1,851宗確診個案，涉及1,530名學生及321名教職員，來自165間幼稚園/幼兒中心、329間小學、317間中學及25間特殊學校。

變種病毒方面，本港輸入個案累計有8宗BA2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7、38宗BQ1.1、226宗XBB及6宗XBD；本地個案則累計有1宗BA2.75.2、18宗BF.7、195宗BQ1.1、168宗XBB及18宗XBD。