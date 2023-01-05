港府推通關預約系統　記者實測網站屢現「ERROR」

港府今日(5日)宣布下周日(8日)起正式與內地恢復通關，並在傍晚6時推出預約系統供市民登記。《東網》記者在傍晚5時45分進入「香港政府一站通」網站，有記者於6時成功登入並預約到名額；惟相隔不到15分鐘，網站疑因過多人訪問出現死機，顯示「ERROR」的錯誤碼。

東網記者在下午5時45分進入預約系統時，網站出示「指定口岸出境香港到內地預約安排」的連結，而按入去後則顯示「預約尚未開始。當預約開始時，如你沒有關閉這個頁面，您將會自動在隊列中得到一個隨機的位置。」直至下午6時，記者成功進入預約系統，再先後輸入身份證號碼、出生日子、身份證發出日期、中英文姓名、預約口岸及時段、可接收短信的電話號碼後，雖然過程中需時等候，但不久手機便收確認預約成功的手機短信。

不過，其他記者在稍後進入同一連結時，網站疑因有過多市民訪問，開始出現運作不順暢的情況，在作等候後，網站直接顯示「ERROR」的錯誤碼，疑出現故障一度死機。

當局今午在記者會提到，市民可經「香港政府一站通」網站登入以預約過關口岸及時段，需提供護照或身份證等填寫個人資料，返港則毋須預約。該系統將24小時開放，以先到先得的方式分配預約時段，共早、午、晚3個時段，每名申請人可最多為3名同行人士一起進行預約。所有人士同一時間只可持有1個有效預約，系統今日會提供下周日(8日)至3月4日共8周的預約時段。由1月15日起，逢周日上午9時加入新一周(3月5日至3月11日)的時段，如此類推。